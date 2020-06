«Que negócio incrível»: ingleses 'ajoelham-se' perante exibição de luxo de Bruno Fernandes

Depois de uma exibição mais acinzentada diante do Norwich, eis que Bruno Fernandes voltou a ouvir os elogios da imprensa inglesa após o triunfo do Manchester United diante do Brighton (0-3), esta terça-feira, a contar para a 32.ª jornada da Liga inglesa.





Desta vez não houve penáltis, mas nem por isso Bruno Fernandes deixou de bisar, assistido por Paul Pogba (6.2) e Mason Greenwood (7.1) ??#EPL #PremierLeague #RatersGonnaRate pic.twitter.com/h2B9ocu4CK — GoalPoint.pt ? (@_Goalpoint) June 30, 2020

Mason Greenwood (16') abriu caminho à vitória da equipa orientada por Ole Gunnar Solskjäer, que viu o internacional português sentenciar a partida com mais dois golos. Antes da meia-hora de jogo, Bruno Fernandes, em jogada de envolvimento com o francês Paul Pogba, atirou para o fundo da baliza defendida por Ryan e aumentou a vantagem dos red devils no marcador para 0-2. Mas o ex-sportinguista não ficaria por aqui.No reinício da 2.ª parte, o centro-campista concluiu (à bomba e em jeito acrobático) um contra-ataque exímio da sua equipa aumentou para 6 o número de golos marcados com a camisola da turma de Old Trafford.No final do encontro, a imprensa inglesa rendeu-se a Bruno Fernandes e à sua exibição, sublinhando a sua importância no estilo de jogo do treinador norueguês, que soma 9 vitórias e 4 empates desde que colocou o português em campo. É obra."E que negócio incrível foi a sua transferência. A sua naturalidade em disparar uma quantidade de vezes à baliza nos jogos dá-lhe oportunidades de colocar o seu nome na lista de marcadores, e o internacional português mostrou essa mesma intenção desde bem cedo no jogo. A sorte provou estar do lado de Bruno Fernandes na sua segunda tentativa de golo, quando a bola sofreu um pequeno desvio para entrar no canto inferior da baliza do Brighton. Contudo, não precisou de sorte para apontar o segundo da noite, após correr desalmadamente para concluir um contra-ataque bem construído pelo Manchester United - algo maravilhoso para um jogador que jogou todos os minutos desde a retoma do campeonato antes de ter sido substituído.""Foi pelo meio do campo e marcou sem pudor o seu quinto golo em 13 jogos pelo Manchester United. Depois marcou o seu melhor golo ao serviço do clube. Norwich foi a aberração.""A estrela do jogo. Dois golos e ainda atirou ao poste. A estrela do Manchester United tem potencial para ser o Kevin De Bruyne do clube.""Dois golos e mais uma grande exibição. Bem que eles desejam agora tê-lo comprado no verão anterior em vez de terem-no feito apenas em janeiro.""Bruno Fernandes tem provado que é a peça que faltava ao quebra-cabeças de Solskjäer."