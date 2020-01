«Quis suicidar-me. Simplesmente não via uma saída»: ex-jogador do Arsenal revela drama

Durante 10 temporadas, entre 1987 e 1997, representou o Arsenal, alinhando em 424 jogos e assinando 99 golos. Paul Merson foi uma estrela, mas deixou-se levar pelos vícios - álcool, drogas, apostas - e bateu no fundo. "Esta segunda-feira, faz um ano que fiquei sóbrio. Mas há um ano, quis suicidar-me", revela este domingo num artigo publicado no 'Daily Star'.





"Não aguentava mais. Simplesmente não conseguia ver uma saída. Tinha os comprimidos na minha mão. Não tomei o suficiente para fazer dano, mas tinha-os lá. Com vodka. Foi assustador", confessa o ex-avançado do Arsenal, que já em março do ano passado revelara estar a lutar para conseguir sobreviver. Estou a cavar a minha própria sepultura ", disse na altura. Agora, quando está prestes a fazer um ano de tratamento com sucesso, segundo refere no artigo, conta que foi a família que o 'salvou': "O único motivo pelo qual não o fiz foram os meus filhos, a minha mulher e talvez um pouco de consciência. E também medo, provavelmente", escreve, dando sinal positivo a todas as iniciativas que ajudem a aumentar a consciencialização para a saúde mental.Paul Merson venceu dois campeonatos ingleses (1988/89 e 1990/91), uma Taça de Inglaterra (1992/93), uma Taça da Liga inglesa (1992/93), uma Supertaça inglesa (1991/92) e uma Taça das Taças (1993/94) ao serviço do Arsenal. Foi internacional por Inglaterra, chegou ao topo, mas também caiu no fundo. Agora, o também comentador na 'Sky Sports', quer ter um papel ativo na consciencialização para a saúde mental.