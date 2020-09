Rafa Benítez recorda rivalidade com José Mourinho: «Era saudável para o desporto»

Rafael Benítez e José Mourinho protagonizaram grandes momentos no futebol inglês. De 2004/05 a 2007/08, os treinadores, na altura de Liverpool e Chelsea, tinham uma rivalidade acesa mas sobretudo "saudável", tal como refere esta quinta-feira o técnico espanhol.

"A rivalidade com o Chelsea de José Mourinho era saudável para o desporto. Havia paixão e emoção. Rivalidade no futebol é algo positivo desde que haja respeito de ambas as partes e ninguém se exceda", apontou Rafa Benítez, atual treinador do Dalian Pro, da China, em declarações citadas pela imprensa inglesa.

"Competir com eles, com todo aquele dinheiro que eles gastavam na altura, diz muito sobre o nosso progresso naquela altura. Cada jogo desafiáva-nos a estar sempre dois passos à frente", referiu, afirmando que era difícil jogar contra "o poderoso Chelsea de Abramovich".

Nos 19 jogos disputados entre os dois treinadores, de recordar que o português saiu vitorioso em nove, empatou quatro e perdeu seis, sendo que durante o período em que orientava o Chelsea conquistou duas Premier League (2004/05 e 2005/06), duas Taças da Liga inglesa (2004/05 e 2005/06), uma Supertaça de Inglaterra (2005/06) e ainda uma Taça de Inglaterra (2006/07).