Raheem Sterling perto de assinar pelo Chelsea

Está cada vez mais perto de se tornar realidade aquela que pode ser vista como uma das maiores 'bombas' deste mercado de verão. Raheem Sterling, uma das peças fundamentais de Pep Guardiola nas últimas épocas, está perto de trocar o Manchester City pelo Chelsea.Segundo a 'Sky Sports', o internacional inglês por 77 ocasiões já chegou a acordo no que diz respeito às condições salariais com o clube que agora pertence a Todd Boehly, faltando apenas acertar o montante pelo qual a transferência será efetuada.Papel importante teve também Thomas Tuchel. O timoneiro dos blues vê Sterling como uma peça-chave para o clube atingir os objetivos propostos, sendo que esta vontade do técnico alemão em contar com Sterling fez com que o jogador preferisse o Chelsea em detrimento de outros grandes clubes europeus interessados na sua contratação, nomeadamente o Barcelona e o Bayern de Munique.