Rashford não deixa ninguém tocar na prenda de Ronaldo: «Mais vale estar ali fechada...»

O inglês Marcus Rashford tem uma admiração intensa por Cristiano Ronaldo. Nunca o escondeu e bem recentemente voltou ao tema, para mostrar ao mundo uma prenda que recebeu do internacional português e na qual ninguém (mas mesmo ninguém) pode tocar.

Em 2018, quando ainda nem sonhavam que poderiam ser companheiros em Old Trafford, algo que aconteceu anos depois, Cristiano Ronaldo enviou uma camisola do Real Madrid ao jovem britânico. Juntamente com o equipamento dos merengues, Ronaldo enviou também um par de chuteiras Nike Air Max 97 CR7 vermelhas, um modelo exclusivo, ao qual juntou uma nota: "Para o Marcus. Continua o bom trabalho."

Aos microfones do 'Sneaker Shopping', programa inteiramente dedicado aos 'maluquinhos' dos ténis/sapatilhas, o jogador do Manchester United foi sincero: "Ninguém pode tocar. Ele foi um dos meus jogadores favoritos enquanto crescia e adoro mostrar o que me ofereceu. Gostava de utilizar, mas se estragasse alguma coisa, não sei o que faria. Mais vale ficar tudo bem fechado."