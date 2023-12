Rato invadiu o relvado do Etihad e 'roubou' as atenções do Manchester City-Sheffield

Ninguém quis perder o regresso do De Bruyne... nem este ratinho #PremierELEVEN pic.twitter.com/gEX2qAFiOe December 30, 2023

O intervalo do Manchester City-Sheffield United ficou marcado por um momento inusitado. Durante o descanso das duas equipas nos respetivos balneários, um pequeno rato aproveitou para invadir o relvado do Etihad Stadium e 'roubar' as atenções dos milhares de adeptos que marcavam presença nas bancadas do recinto dos citizens. O momento foi captado pela transmissão televisiva do encontro.