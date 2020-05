Raúl Jiménez diz que trocar Benfica pelo Wolverhampton foi "a decisão certa"

Raúl Jiménez afirmou não estar arrependido de trocar o Benfica pelo Wolverhampton. Em declarações à ESPN, o avançado mexicano afirmou que mudar-se para o campeonato inglês foi "a decisão certa".





"Estamos na luta pelo apuramento para a Champions e ainda outros objetivos importantes. Lutar pelo título será difícil mas, no entanto, estamos nos oitavos-de-final da Liga Europa. Tomei a decisão certa quando vim para o Wolverhampton, não estou arrependido", confessou.Com muito mercado um pouco por toda a Europa, Raúl Jiménez diz manter-se a par dos rumores que saem sobre uma possível transferência sua, assumindo estar "feliz" no Wolverhampton."Já me colocaram no Real Madrid, Chelsea, Manchester United, Arsenal, e todos os dias surge um clube diferente. Estou completamente tranquilo. Se falam de mim é sinal de que estou a trabalhar bem", confessou, antes de afirmar que uma proposta de Real Madrid ou Barcelona o levaria a mudar de ideias: "Se me disserem que existe uma oferta do Real Madrid ou do Barcelona, é óbvio que não deixaria passar em claro. Não se dá uma nega a um clube desses."