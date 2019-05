Raúl Jiménez foi cedido a título de empréstimo pelo Benfica ao Wolverhampton, mas no início de abril o clube inglês acionou a cláusula de opção de compra e por 38 milhões de euros assegurou a contratação do avançado mexicano, de 28 anos.Ao serviço do Wolverhampton, com Nuno Espírito Santo como treinador, Jiménez alinhou em 44 jogos e marcou 17 golos.Agora que o campeonato inglês chegou ao fim, o antigo futebolista do Benfica faz um balanço muito positivo da temporada: "Foi um ano incrível. Obrigado pelo apoio", escreveu Jiménez no Twitter.