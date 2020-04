Raúl Jiménez: «Gostava de ter feito mais no Benfica»

Apesar de ser atualmente uma peça fundamental no Wolverhampton, Raúl Jiménez confessou que também gostaria de ter brilhado em outros grandes clubes por onde passou. Nas redes sociais, o ex-Benfica disse lamenta não ter tido um percurso mais feliz em Portugal e em Espanha.





"Não me senti triste. Acredito que todas as mudanças são boas. Mas gostaria de ter feito mais pelo Atlético de Madrid e pelo Benfica. No entanto, não mudaria nada e não voltaria atrás. Hoje sou o jogador que os meus colegas, o clube e os adeptos necessitam", afirmou.Sobre os rumores de um possível interesse do Real Madrid, o avançado realçou que, se fosse bom para todas as partes, iria aproveitar a oportunidade: "Estou muito feliz no Wolverhampton e muito agradecido ao clube. Trataram-me maravilhosamente e apostaram em mim. Se ficar aqui, ficarei muito feliz, mas nunca fecho as portas a nada. Se chegar algo que seja bom para todos, vou analisar e tomar uma decisão".