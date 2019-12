Raúl Jiménez iguala a sua melhor época... e 2019/20 ainda vai a meio

Se dúvidas houvesse quanto ao estado de forma de Raúl Jiménez no Wolverhampton, os números até ao momento ajudam claramente a dissipá-las. O avançado mexicano ex-Benfica está de tal forma certeiro que, com o golo decisivo marcado na sexta-feira diante do Manchester City , conseguiu já igualar a sua melhor temporada de sempre na Europa (conseguida em 2018/19), ao chegar aos 17 tiros certeiros em 30 partidas.Um registo incrível, especialmente tendo em conta que ainda vamos a meio da temporada, que supera aqueles que assinou enquanto jogador do Benfica, onde o melhor que conseguiu fora os 12 golos em 45 partidas marcados em 2015/16. De resto, em época e meia nos ingleses, de notar que Jiménez já marcou mais golos do que nas três que disputou no clube da Luz (34 contra 31).2019/20: 17 golos/30 jogos2018/19: 17/442017/18: 8/432016/17: 11/322015/16: 12/452014/15: 1/28