Raúl Jiménez joga há 6 meses com uma fratura no pulso esquerdo

Raúl Jiménez tem andado a jogar com uma fratura no pulso esquerdo. O jornal 'The Sun' escreve que a lesão foi contraída a 10 de março, num jogo com o Chelsea, mas Nuno Espírito Santo, o treinador do Wolverhampton, só a revelou nos últimos dias.





O jornal escreve que o treinador português teme que o avançado mexicano seja alvo dos defesas do Torino esta noite, no jogo da segunda mão do playoff de apuramento para a fase de grupos da Liga Europa. Os 'wolves' venceram o primeiro encontro, por 3-2.Mesmo lesionado, Jiménez já marcou 6 golos esta época - 5 na Liga Europa -, jogando sempre com uma ligadura no pulso.