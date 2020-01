Raúl Jiménez torna-se o melhor marcador da história do Wolverhampton na Premier League

Raúl Jiménez, ex-avançado do Benfica, voltou a ser fundamental este sábado no triunfo (2-3) do Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, no terreno do Southampton ao apontar dois golos.





O avançado mexicano, de 28 anos, apesar de ter chegado à dezena de golos apontados na Premier League esta temporada, tornou-se ainda no melhor marcador da história do clube inglês, ao chegar à marca de 23 golos apontados com a camisola dos lobos. O anterior detentor deste recorde era Steven Fletcher, atual avançado do Sheffield Wednesday.Recorde-se que Raúl Jiménez chegou ao emblema da Premier League na última temporada, a troco de 38 milhões de euros, tendo já realizado 61 partidas ao serviço do Wolverhampton.