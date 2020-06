Raúl Jiménez voltou em grande e continua a bater recordes no Wolverhampton

Raúl Jiménez estabeleceu novos recordes na Premier League após ter marcado na vitória do Wolverhampton frente ao West Ham, por 2-0.





Golo dos @Wolves! Golo de @Raul_Jimenez9! Surge através de uma jogada fantástica, e os lobos marcam assim a hora da vantagem. pic.twitter.com/v3Lv9cyYct — SPORT TV (@SPORTTVPortugal) June 20, 2020

O avançado, que passou pelo Benfica, apontou o 14.º golo na presente edição da Premier League e estabeleceu assim a melhor marca pessoal de um jogador do Wolverhampton numa só temporada.O jogador da formação de Nuno Espírito Santo também ultrapassou 'Chicharito' Hernández como o mexicano com mais golos numa edição da liga inglesa.Refira-se que Jiménez já era o melhor marcador dos 'lobos' na história da Premier League. Com os tentos da época passada, soma já 27 remates certeiros na competição. Não é por acaso que tem a Juventus atrás dele