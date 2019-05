Reading celebra o dia de Portugal

O Madejski Stadium vestiu-se com as cores da bandeira de Portugal para homenagear José Gomes – bem como o seu staff técnico e Nélson Oliveira –pelo trabalho realizado ao leme do Reading, que encerrou ontem com um nulo, diante do Birmingham, a participação no Championship 2018/19.

Houve quem comparecesse no anfiteatro com uma bandeira de Portugal ‘tamanho XL’ salpicada com o nome do treinador, houve quem pintasse a face de verde e vermelho, houve até quem se vestisse de... garrafa de vinho do Porto. Uma "Gomes Vintage Porto 1970" em alusão ao ano do nascimento do técnico. Bandeiras, camisolas e cachecóis de Portugal? Mais do que muitos...

Não existia perigo de descida à League One, nesta 46ª e última ronda do Championship, tanto para o Reading (20º ) como para o Birmingham (17º). Daí só ter havido, entre os dois, sete remates enquadrados com a baliza. Outro momento inesquecível foi a guarda de honra feita a John O’Shea, antigo central do Manchester United e Sunderland, que representou esta época o Reading. Entrou no tempo de compensação e cumpriu os últimos minutos como profissional, pendurando as botas aos 38 anos. "Os meus jogadores foram extraordinários e mereciam mais do que o empate. Deram espetáculo! Foi um grande jogo e uma grande festa", anotou José Gomes, que chegou ao Reading na 24ª ronda, tendo encontrado a equipa no 21º lugar. E as contas finais? Norwich e Sheffield United subiram à Premier. Leeds, WBA, Aston Villa e Derby irão jogar o playoff de promoção. Rotherham, Bolton e Ipswich desceram à League One.