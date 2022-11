Real Madrid atento a Moisés Caicedo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Real Madrid está sempre atento a potenciais alvos de mercado e fixou a mira em Moisés Caicedo. O médio do Brighton há muito que é segudio pelos principais emblemas do Velho Continente, com Manchester United à cabeça, e aos 21 anos já mostra uma maturidade competitiva que lhe poderá garantir em breve o passaporte para outros patamares.

O clube inglês pede qualquer coisa como 70 milhões de euros pelo equatoriano.