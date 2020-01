Real Sociedad recusa "proposta ridícula" do Tottenham por Willian José

Dado como reforço praticamente certo do Tottenham, afinal o avançado Willian José não deverá rumar à equipa de José Mourinho. Segundo adianta o 'Mundo Deportivo', a Real Sociedad recusou a primeira proposta dos spurs, por considerar que a oferta apresentada era "ridícula". De acordo com a mesma publicação, a equipa londrina terá colocado em cima da mesa 15 milhões de euros, um valor bem longe dos 50 milhões que inicialmente foram falados.





Ao que tudo indica, Willian José veria com bons olhos a mudança para Inglaterra, especialmente porque teria à sua espera um salário que triplicaria aquilo que aufere em San Sebastian, mas a intransigência basca acabou por deitar por terra a sua vontade de se mudar para Londres. De notar que destes 15 milhões de euros a Real Sociedad apenas receberia 10,5 milhões, já que detém somente 70% do passe do jogador.No meio deste impasse, refira-se, o avançado falhou o jogo de quarta-feira, diante do Espanyol, mas esta quinta-feira já se apresentou no treino da equipa basca, provavelmente sabendo já que o negócio não terá pernas para andar.