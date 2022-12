Recado a Ronaldo? Wayne Rooney volta a eleger Messi como o melhor de sempre

Wayne Rooney voltou a dizer que Lionel Messi é o melhor futebolista de sempre.Há 10 anos, depois de um jogo da Liga dos Campeões, Rooney partilhou nas redes sociais uma mensagem que dizia: "Messi é uma anedota. Para mim é o melhor de sempre."Agora, depois do apuramento da Argentina para a final do Mundial do Qatar, publicou a mesma mensagem, mas acrescentou: "Nada mudou."O antigo avançado inglês, que partilhou o balneário no Manchester United com Cristiano Ronaldo, aquando da primeira passagem do português pelo clube, foi criticado na entrevista que CR7 deu a Piers Morgan.Quando questionado sobre o alegado "ódio" de Rooney, Ronaldo respondeu: "Não é apenas ele, os outros ratos criticam-me também, mas é bom continuar a ser o número 1."Depois, sobre Rooney em específico acrescentou: "Acabou a carreira com pouco mais de 30 anos e eu ainda estou a jogar a um nível alto. E não vou dizer que sou mais bonito do que ele, porque também é verdade."