Recorde impensável: Wolves de Nuno tirou a bola a Guardiola como ninguém havia feito

O triunfo caseiro do Wolverhampton sobre o Manchester City entra para a história não apenas pela reviravolta ( de 0-2 para 3-2 ) mas principalmente pelo facto de nunca uma equipa orientada por Pep Guardiola ter permitido uma percentagem de posse de bola tão elevada num encontro de campeonato - fosse em Espanha, Alemanha e agora Inglaterra, desde 2008, quando começou a treinar a equipa principal do Barcelona.O Wolves terminou com 62% de posse de bola, contra 38 dos citizens. É certo que o campeão inglês jogou com menos um elemento a partir dos 12' devido à expulsão de Ederson mas, sabendo-se da característica bem vincada das equipas de Pep em ter o esférico, este constitui um registo verdadeiramente fantástico para os comandados do treinador português.Com este triunfo, o Wolverhampton ocupa o 5.º posto da Premier League, com 30 pontos, a dois do Chelsea, que está no último posto que dá acesso à Liga dos Campeões. Já o City, com 38, ficou a impensáveis 14 pontos do líder Liverpool...