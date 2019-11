Redknapp culpa jogadores pelo despedimento de Pochettino

São muitos os casos de saídas de treinadores que são apontadas como sendo resultado da falta de dedicação dos jogadores, naquilo que em 'futebolês' é apelidado de "fazer a cama", e segundo Harry Redknapp terá sido mesmo isso que sucedeu no Tottenham no que ao despedimento de Mauricio Pochettino diz respeito. Antigo técnico dos spurs, o inglês de 72 anos considerou que a saída do argentino se deveu essencialmente à falta de empenho dos seus futebolistas e admitiu mesmo que, se gostavam estes assim tanto dele, deveriam ter dado muito mais."Quando dizem que os jogadores gostavam todos dele... se gostavam assim tanto talvez devessem ter todos começado a jogar um pouco melhor. No final de contas, fizeram com que ele fosse despedido. Não jogaram bem o suficiente, foi por isso que ele perdeu o seu emprego. Se gostavam assim tanto dele, talvez devessem ter feito mais por ele", atirou o antigo técnico dos spurs."É por isso que acontecem despedimentos. Estiveram numa final da Liga dos Campeões e se olharmos para trás, correu-lhes tudo de feição. Não ganharam um troféu em cinco ou seis anos com um incrível plantel. As pessoas dizem que precisavam de um melhor plantel. Olhem bem para eles... Têm quatro laterais que são internacionais, internacionais de todos os lados... E mesmo na frente não estão assim tão limitados. Estavam a render muito pouco de momento", concluiu.