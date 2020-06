Redknapp diz que Bruno Fernandes pode 'frustrar' avançados do United e ser acusado de 'ganância'

Jamie Redknapp considera que o estilo de Bruno Fernandes poderá deixar os avançados do Manchester United algo "frustrados" pelo facto de terem, em teoria, menos ocasiões para marcar. No entanto, sublinha os méritos do internacional português e o que este pode trazer de positivo à equipa com a sua veia goleadora.





"Pode ser frustrante para os teus avançados. Haverá alturas em que Marcus Rashford dirá que estava em melhor posição e que deveria ter recebido a bola. Talvez Bruno Fernandes venha até a ser acusado de ganância em alguma situação. Mas valerá a pena pelo seu contributo", vincou o antigo jogador do Liverpool na sua coluna de opinião no 'Daily Mail'."O meu conselho para os mais jovens e aspirantes a centro-campistas é verem como joga Bruno Fernandes. Vejam como ele bate a bola no remate de meia distância. Vejam como ele consegue criar uma curva que torna os seus disparos tão difíceis de travar. (...) Mal recebe a bola, não atrasa o jogo nem olha para os lados. Ao invés, tenta logo saber como criar uma ocasião ou, melhor ainda, ser ele a rematar. Disse ao meu filho para ver como ele só precisa de uma nesga de espaço para rematar, seja de onde for.", acrescentou Redknapp, comparando o português a uma glória do Chelsea: "Lampard era assim e é por isso que é o médio com mais golos da história da Premier League."