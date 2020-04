«Rei leão» Bruno Fernandes é destaque em Espanha

O arranque "flamejante" de Bruno Fernandes na Premier League, onde foi eleito o melhor jogador do mês de fevereiro, levou a 'Marca' a recordar o trajeto da nova coqueluche do Manchester United. "Rei leão", assim apelidado, o internacional português leva 3 golos e 4 assistências nos 9 encontros que disputou na prova.





No artigo, são destacadas algumas declarações antigas de pessoas com influência no percurso do médio. "Não gosto de falar disto, mas é a contratação que mais orgulho me deu. Foi algo muito pessoal. Fui vê-lo a Portugal e até o apanhei no aeroporto. Era impossível saber nessa altura que iria chegar ao Manchester United mas fico contente que assim seja", referiu Javier Ribalta, ex-responsável pelo departamento de scouting do Novara, que em 2012 contratou Bruno Fernandes ao Boavista.O jornal espanhol recorda também palavras de José Peseiro sobre o médio: "É um craque, constrói, assiste e finaliza. Isso é algo muito difícil de ver num só jogador. Além disso, joga sem pressão e os erros não o afetam. Tem alma de líder, é ver como mudou a face do Manchester. E pode chegar ainda mais alto."