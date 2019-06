Reunião entre clubes coloca João Cancelo mais próximo do Manchester City

João Cancelo pode estar muito próximo de se tornar o primeiro reforço do Manchester City neste mercado de transferências. De acordo com o site 'Goal', o lateral-direito já terá chegado a acordo com os citizens enquanto prosseguem as negociações entre os clubes. Esta segunda-feira houve nova ronda negocial no qual as partes mostraram uma aproximação entre a Juventus e a formação inglesa, com o City mais disposto a desembolsar o valor exigido pelos campeões italianos: 50 milhões de euros.





João Cancelo vai render no Manchester City o internacional brasileiro Danilo, que está de saída do plantel de Pep Guardiola.