Reuters avança que dono do Leicester e a filha estavam no helicóptero

A agência Reuters avança esta manhã que o dono do Leicester, Vichai Srivaddhanaprabha, era um dos ocupantes do helicópterosábado à noite no parque de estacionamento do estádio. Estaria acompanhado pela filha, por dois pilotos e por uma quinta pessoa, cuja identidade ainda não foi revelada.A BBC, que citava uma fonte da família, já tinha revelado que o milionário tailandês estava no helicóptero.O aparelho descolou do centro do relvado por volta das 20h30, depois do jogo com o West Ham, mas acabou por cair no parque de estacionamento contíguo ao estádio. Segundo testemunhas no local, citadas pela imprensa inglesa, o aparelho transformou-se logo numa enorme bola de fogo.