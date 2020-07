Revelado valor do primeiro salário de Beckham, Scholes ou Gary Neville no Manchester United

Para lá de ter abordado a história surreal da forma como Alex Ferguson lhe garantiu um salário quatro vezes superior àquele que ganhava no Manchester United, Keith Gillespie revelou também ao UTD Podcast o valor do primeiro salário profissional dos jogadores da sua geração, a famosa 'Class of 92', onde constavam verdadeiras lendas do clube, como David Beckham, Paul Scholes, Nicky Butt ou Gary Neville. E não se pense que era um salário chorudo... nada disso!





"Ganhávamos 46,75 libras por semana (52 euros) no nosso primeiro ano. Na altura achávamos incrível quando recebíamos um bónus pela vitória da equipa principal. Nessa altura recebíamos 4 libras (4,45 euros) pela vitória e 2 libras (2,22€) pelo empate. Com o Sir Alex, mesmo quando assinámos o nosso primeiro contrato, ganhávamos 230 libras semanais (256 euros). Já nos tínhamos estreado e estávamos sempre junto da equipa principal, mas ele acredita que os jogadores tinham de dar o salto para o nível seguinte antes de começarem a ganhar um bom dinheiro. Isso fez-nos lutar ainda mais", assumiu o antigo internacional norte-irlandês.Olhando para a atualidade, Gillespie assume que os salários que atualmente se pagam são uma loucura, mas admite que o dinheiro que o futebol de agora gera acaba por justificá-lo. "É uma loucura o dinheiro que agora se ganha. Mas, por outro lado, é bom para eles. A culpa não é dos jogadores. Há imenso dinheiro à volta do jogo e as carreiras são pequenas. Até porque pode tudo acabar por causa de uma lesão..."