Revelado valor da milionária indemnização paga a Conte pelo Chelsea

Antonio Conte pode ter sentido o sabor amargo que nenhum técnico gosta de sentir, quando foi despedido pelo Chelsea no verão de 2018, mas não se pode propriamente dizer que o treinador italiano tenha saído totalmente a perder desta situação. Pelo menos no capítulo económico, já que segundo o relatório financeiro dos blues, esta terça-feira divulgado, o atual treinador do Inter Milão recebeu uma choruda indemnização de 31,1 milhões de euros.





Com um ano de contrato por cumprir na altura do despedimento, Conte deixou o clube num momento de alguma crispação com a direção liderada por Roman Abramovich, algo que terá certamente contribuído para este cheque bem chorudo que acabou por receber. Com esta verba, refira-se, o Chelsea já pagou mais de 100 milhões de euros em indemnizações a treinadores desde que o milionário russo assumiu o clube em 2003..