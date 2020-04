Revolta contra Kyle Walker: apela à quarentena horas depois de participar em festa sexual

Kyle Walker tem dado conselhos aos ingleses para se manterem em casa para evitar a propagação do coronavírus, que no Reino Unido já tem números assustadores. A influência do jogador do Manchester City podia ter efeitos nesta luta mas os seguidores acabaram por se revoltar ao saberem que o defesa quebrou a quarentena para participar num encontro de cariz sexual com um amigo e duas prostitutas.





O The Sun dá conta este domingo desse episódio e da má reação dos adeptos ao saberem da participação de Kyle Walker na orgia. Uma das prostitutas revelou que o jogador do City as convidou para uma sessão de sexo de três horas no apartamento que tem alugado e que implica o pagamento de uma renda de 9 mil euros mensais.Louise McNamara, de 21 anos, contou que chegou ao apartamento na noite de terça-feira de táxi. Ora, isso foi poucas horas antes de Walker dizer numa entrevista que deviam todos de ficar em casa.Louise, que trabalha numa agência em Manchester, revela que receberam 2.500 euros. E refere: "Convida pessoas para sua casa para ter relações sexuais e no dia seguinte está a dar conselhos a todos para se manterem em casa. É um hipócrita e põe as pessoas em risco".