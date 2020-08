Ricardo Formosinho abandona equipa técnica do Tottenham de José Mourinho

O Tottenham anunciou, esta quinta-feira, a saída de Ricardo Formosinho da equipa técnica de José Mourinho. O treinador português, de 63 anos, abandona assim a equipa técnica dos spurs um ano após ter chegado ao clube. Entretanto, Ledley King, antigo jogador do emblema londrino, foi igualmente apresentado como substituto do técnico luso.





Em declarações ao sítio oficial dos spurs, José Mourinho deu as boas-vindas ao mais recente membro da sua equipa técnica. "Estou extremamente satisfeito por dar as boas-vindas ao Ledley à nossa equipa técnica, enquanto ainda preparamos a nova temporada. Tem uma afinidade tremenda ao clube e os adeptos apreciam tudo aquilo que conquistou dentro e fora de campo. Desenvolvemos uma boa relação desde que ele chegou e esperamos que a sua experiência venha adicionar algo ao trabalho que está a ser desenvolvido com a equipa", apontou.Ainda na mesma nota, o Tottenham deseja "os melhores sucessos desportivos" a Ricardo Formosinho, sei designar qual será o destino do treinador português.