Ricardo Pereira de volta aos treinos sem limitações

Ricardo Pereira anunciou nas redes sociais que está de volta aos treinos sem limitações ao lado dos colegas. O português do Leicester City sofreu um lesão grave no tendão de Aquiles no início de agosto e, cerca de 5 meses depois, dá mais um passo rumo ao regresso à competição."Ainda algum trabalho para fazer, mas quase lá", escreveu Ricardo Pereira. O lateral está no Leicester desde 2018 e tem contrato até 2026.