Ricardo Pereira: «Fatawu ainda tem muito para aprender»

Ricardo Pereira veste a camisola do Leicester desde 2018 e é agora um dos líderes da equipa que está em 1.º lugar do Championship. Em entrevista ao 'Expresso', o internacional português assume que, mesmo não estando na 'montra' da Premier League, a Seleção Nacional mantém-se no seu radar. "É um bocado o desenrolar natural das coisas, se estiver bem, a jogar e com boas atuações, pode acontecer. Mas o foco, neste momento, é em mim, no clube, no próximo treino e no próximo jogo", afirmou, avaliando também Fatawu, seu companheiro de equipa que foi emprestado ao Leicester pelo Sporting.





"É um bom rapaz, às vezes pergunto-lhe pelo português, e ele diz que só fala um pouco. Brincamos com isso. Ainda tem muito para aprender, mas tem um potencial enorme, tem muitas qualidades, é rápido, tem mudança de direção e de velocidade, é muito explosivo. Acho que ainda pode fazer bastante melhor, mas tem 19 anos e muito para progredir e aprender", analisou.