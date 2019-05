Ricardo Pereira melhor do ano... duas vezes

Uma época. Apenas uma época foi suficiente para que Ricardo Pereira se conseguisse impor no Leicester. O lateral de 25 anos, que trocou o FC Porto pelo emblema inglês no último verão, acabou de ser eleito jogador do ano da equipa pelos adeptos, numa votação online organizada pelo clube, e juntou essa distinção a outra: foi reconhecido como o melhor jogador do ano no Leicester também pelos próprios companheiros de equipa.

"Estou muito feliz. A primeira época na Premier League costuma ser difícil pela adaptação. Apesar de ter tido algumas dificuldades no início, consegui superá-las e adaptar-me bem. Tive a ajuda dos meus colegas e do staff do clube. Não podia pedir melhor", sublinhou o defesa português, em reação ao duplo reconhecimento. Ricardo confessa que as suas expectativas foram superadas. "Não estava à espera de que as coisas corressem tão bem. Ser coroado como jogador do ano para os adeptos e para os jogadores é um orgulho e um reconhecimento grandes. Fico muito contente por isso", acrescentou. Ricardo não tardou a conquistar o seu espaço no Leicester. O defesa suplantou a concorrência de Jamie Vardy e James Maddison e é hoje titular indiscutível nos foxes. Esta época, somou 36 jogos e apontou dois golos. Fez ainda seis assistências na Premier League.