Richard Keys ataca United: «Ten Hag é o pseudo-durão e Bruno Fernandes não é capitão»

No cruel mundo do futebol já sabemos que quando alguém cai ao chão... pode acabar pontapeado por todos os 'especialistas' que aparecem para comentar qualquer tema. Por estes dias é Erik ten Hag, treinador do Manchester United, que tem sofrido ataques dos mais diversos quadrantes.

Hoje foi a vez do popular comentador inglês Richard Keys vir a terreiro 'bater' no holandês. E já que estava com a mão na massa, disparou também a alguns jogadores...

"É claro para todos que o Erik ten Hag perdeu a confiança dos jogadores com a sua atitude de pseudo-durão e com a constante culpabilização dos atletas. Casemiro, Eriksen, Varane e Amrabat já não são capazes de correr e o guarda-redes [Onana] é um perigo. O Bruno Fernandes não corre e isso é um grande problema. Ele não é um capitão", registou.