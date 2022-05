Richarlison critica Jorge Jesus e arrepende-se

Richarlison utilizou as redes sociais para reagir às palavras de Jorge Jesus sobre o clube que representa: o Everton. O avançado dos toffes não gostou de ler o que disse o técnico português sobre o emblema de Liverpool."Deveria conhecer um pouco da história do Everton. Cuidado com a soberba!", publicou o internacional brasileiro através do Instagram, apagando o 'post' mais tarde.O treinador português, de 67 anos, vincou em entrevista que rejeitou uma oferta para treinar os toffees depois de deixar o Benfica, em dezembro último."Quando saí do Benfica, tive a oportunidade de sair pra treinar equipa de todo o mundo, principalmente em Inglaterra, no Everton. Não fui para o Everton porque estou habituado a ganhar títulos e não jogos", vincou à Spor TV, do Brasil, no programa 'Bem, Amigos'.