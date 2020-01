Rio Ferdinand revela o que Cristiano Ronaldo e Nani lhe disseram sobre Bruno Fernandes

Rio Ferdinand, antigo jogador do Manchester United e agora comentador televisivo, revelou que pediu informações a Cristiano Ronaldo e a Nani sobre Bruno Fernandes, e que ficou feliz com o que ouviu.





"Falei com alguns dos companheiros dele, tanto no clube como na Seleção. O Nani, que jogou comigo, disse-me que ele é um jogador fantástico, que é perfeito para o campeonato inglês. Diz que tem as ferramentas e os atributos certos", referiu o antigo de defesa, citado pelo 'Mirror'.Mas Ferdinand procurou saber mais, também junto de Cristiano Ronaldo. "O Cristiano disse que ele é fantástico e que criava ocasiões de golo para ele na Seleção. Disse também que ele consegue fazer o que quer com a bola e que tem muita confiança. Isto é o tipo de coisas que quero ouvir de um jogador que assina pelo Manchester United."Depois, tranquilizou os adeptos. "Baseado no que ouvi e no que já vimos dele, tenho esperança que tipo entre em campo e faça o que tem de fazer."Recorde-se que Bruno Fernandes, ex-capitão do Sporting, assinou com o Manchester United até 2025 a troco de 55 milhões de euros, mais 25 milhões em objetivos.