Rio Ferdinand: «Se jogasse agora, com a inflação, valeria uns 198 milhões de euros!»

Em 2002/03, quando trocou o Leeds pelo Manchester United, Rio Ferdinand tornou-se na altura no defesa mais caro da história. Foram 46 milhões de euros investidos pelos red devils, uma verba que com o avançar dos anos se tornou quase numa pechincha quando falamos de jogadores de topo. Agora, 21 anos depois dessa transferência, quanto valeria o inglês no mercado atual? A resposta foi dada pelo próprio, no mais recente episódio do 'Rio Ferdinand Presents FIVE'."Mais de 100 milhões de libras [116M€] com a inflação. Na altura custei 30 [35M€]. 100 milhões de libras seria barato, meu. A sério... no mercado atual, uns 170 milhões de libras [198M€]. 400 mil libras [466m€] por semana. Era isso que valeria se fosse agora", atirou o antigo defesa, agora com 44 anos.