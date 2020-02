Rojo lembra o dia em que Mourinho travou discussão com Ibrahimovic: «Calem-se os dois!»

Agora na Argentina, ao serviço do Estudiantes La Plata, Marcos Rojo concedeu uma entrevista à rádio Cielosports na qual aproveitou para recordar alguns dos momentos marcantes da sua carreira. Um deles envolve Zlatan Ibrahimovic, José Mourinho e uma discussão com o sueco que ia dando para o torto no intervalo de uma partida da Liga Europa de 2016/17, diante do Rostov, em Old Trafford.





"Estávamos a ganhar por 1-0 e a jogar bem, a trocar bem a bola, tranquilamente. Chega-me a bola, ele estava a avançado e queria todas as bolas! Não lhe passei e ele começou a gesticular e a gritar não sei quê a inglês... Depois disso recebo uma bola e mando-a para o 'quintal'... Vamos para o balneário e eu já a pensar 'vai apanhar-me e dar-me'. Um karateca, dois metros... Pensei para mim, 'tenho de me impor, porque me vai matar'. Entro no balneário e sento-me. Chega ele e começou a berrar comigo. Estava cheio de medo, mas respondi, as coisas subiram de tom e depois vieram os outros todos separar-nos. No meio aparece o Mourinho: 'calem-se os dois!'", recordou o argentino, que desse episódio retirou ainda uma situação curiosa.É que, depois de se impor perante Ibrahimovic, os seus colegas lhe ganharam outro respeito. "Ficaram todos com medo de mim e nunca mais me disseram nada!", atirou.