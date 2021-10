Ronaldo confessa sonho de comprar clube inglês

Acionista maioritário do Valladolid desde 2018 (tem 51% das ações do clube, compradas por cerca de 30 milhões de euros), o brasileiro Ronaldo revelou esta sexta-feira, em entrevista à 'Four Four Two', que o seu plano inicial passava por comprar um clube inglês, algo que acabou por ficar na gaveta por conta da elevada valorização dos emblemas britânicos. O 'Fenómeno' revela mesmo que houve contactos com dois clubes.





"Estava à procura de uma equipa para comprar e tive algumas pessoas a ajudar-me. Houve algumas oportunidades em Inglaterra, e ainda há, mas como são ligas das mais organizadas e valiosas do Mundo, os clubes acabam por perder um valor superior em comparação com outros de qualquer ponto da Europa. É algo curioso. Neste momento vemos as equipas da Premier League a liderar tudo e as das outras ligas a fazer o seu melhor para as igualar do ponto de vista financeiro, porque competir com as equipas ingleses é muito complicado nesta fase", começou por dizer.Ronaldo revelou em seguida os dois clubes com os quais falou. "O Brentford foi um dos clubes que me foi oferecido. Falei com eles e percebi o modelo de negócio, foi interessante. Houve também clubes do terceiro escalão com um potencial tremendo, como o Charlton, que também me abordou. Mas estas oportunidades obrigavam a um investimento superior a 50 milhões de libras e no final acabei por comprar o Valladolid por um preço bem mais baixo e pude manter a qualidade de vida que tinha em Madrid. A distância entre as duas cidades é muito importante, pois permite manter-me perto do meu negócio a toda a hora. Por isso creio que foi a melhor decisão", assumiu.Ainda assim, Ronaldo não deixa de ambicionar chegar ao futebol inglês. "É um objetivo que tenho para o futuro próximo. Até porque quando comprei o Valladolid a minha ideia inicial foi expandir o negócio e tentar criar uma rede de clubes. Obviamente, por estar a investir dinheiro do meu bolso no Valladolid, de momento não tenho liquidez para investir noutras equipas em simultâneo e, sendo sincero, outro projeto neste momento tornaria as coisas ainda mais complicadas. Mas estou muito feliz pela forma como as coisas estão a correr".