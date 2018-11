Ronaldo sobre Rooney: «Quem sabe um dia não voltamos a jogar juntos?»

Cristiano Ronaldo: «Wayne Rooney era o 'Pitbull'» Cristiano Ronaldo: «Wayne Rooney era o 'Pitbull'»

Cristiano Ronaldo recordou alguns dos momentos que passou com Wayne Rooney no Manchester United. O internacional português falou sobre o avançado inglês de forma muito elogiosa no documentário 'Wayne Rooney: The Man Behind The Goals'. Rooney vai representar a seleção da Inglaterra pela 120.ª e última vez em 15 de novembro, num particular contra os Estados Unidos."Tenho grandes memórias, foi um grande companheiro. Todos o adoravam, um fantástico rapaz, grande jogador. Lembro-me que na equipa nós chamavamos-lhe o 'Pitbull'. Era forte, tinha um remate impressionante e marcava muitos golos. Tenho saudades de jogar com ele... Ninguém conhece o futuro, quem sabe se um dia não voltamos a jogar juntos?""Éramos liderados por um fantástico treinador, Sir Alex Ferguson, que sabia tirar o máximo rendimento dos jogadores. O Rooney era o ponta-de-lança e Sir Alex conhecia bem o potencial dele. No segundo ano jogámos mais juntos à frente, foi uma época fantástica, marcámos muitos golos, foi incrível. Ganhámos a Liga, a Taça de Inglaterra, a Liga dos Campeões... Fui tão feliz lá. Foi o ano que marcámos mais golos, eu ele e o Tevez. Talvez tenha sido o meu melhor ano lá, 2007/08.""No início era difícil para mim porque eu não falava inglês. E depois eu não entendia o que ele dizia, ele é de Liverpool, o sotaque é muito complicado. Mas criámos uma grande relação, mais dentro do campo. Sempre me ajudou, é uma pessoa fantástica, um rapaz incrível.""Criaram um grande drama que não tinha razão de ser. Quando regressei estava com um pouco de medo, não por causa do Rooney, mas pelos adeptos. Quando se joga pelo nosso país defendemos as nossas cores. Criou-se uma grande história, mas isso já passou. Conversámos quando regressei ao Manchester United, somos amigos e falamos disso. Ele entendeu o meu ponto de vista. Esse período foi complicado para mim, mas as coisas correram bem. Sir Alex Ferguson ajudou-me, disse-me que as pessoas são simpáticas e que não iam assobiar-me. O Wayne Rooney também ajudou, disse-me para olharmos para o presente, para ganharmos troféus e seguir em frente.""Destaco a força, mentalmente é muito forte. Nunca desiste ao longo dos 90 minutos. É por isso que gosto do futebol inglês, ninguém desiste até ao final do jogo. A mentalidade do 'Ron' sempre foi ajudar a equipa, é um fantástico jogador, de equipa, e marcador de golos.""Há um ano também bati o recorde do Pauleta e sei o que ele deve estar a sentir, dou-lhe os meus parabéns. Fico muito feliz por ele."