Rooney lembra quando Ronaldo quis a sua expulsão: «Não acreditava que estava a fazer aquilo»

Wayne Rooney, avançado do Derby County, confessou um dos piores momentos da sua carreira aconteceu frente à Seleção Nacional, no jogo dos quartos-de-final do Campeonato do Mundo de 2006, no qual foi expulso por ter pisado Ricardo Carvalho.





"Eu sabia que era cartão vermelho. No balneário assisti ao resto do jogo na televisão e só pensava: 'Se ganharmos fico de fora da meia-final e, provavelmente, da final. Se perdermos, a culpa foi minha. Foi o pior e mais estranho momento da minha carreira", revelou o jogador inglês, de 34 anos, no 'Sunday Times', que recordou ainda a sensação estranha de ver um colega de equipa de então, o português Cristiano Ronaldo, a pedir a sua expulsão."Tinha o telemóvel comigo e estava a receber imensas mensagens sobre o Ronaldo. Claro que quando ele pediu a minha expulsão eu empurrei-o. Naquele momento não podia acreditar que ele estava a fazer aquilo. Mas sentar-me no balneário ajudou-me a acalmar e pensar. Coloquei-me no lugar dele. Teria feito o mesmo? Provavelmente. Teria corrido para a cara do árbitro e pediria a expulsão? Se fosse merecida, se nos ajudasse a ganhar, sem dúvidas! Até o faria amanhã. Pensei na altura que na primeira parte tinha tentado que visse um cartão por 'mergulhar'. E aquilo do piscar de olhos, não vi nada de mal. Não foi nada", frisou.E depois, já mais calmo, tudo ficou sanado. "Fui em direção ao túnel, porque tinha de falar com ele ali e não deixar passar mais tempo. Ele encaminhou-se para mim com um ar de quem estava a pedir desculpas, mas já tínhamos perdido o jogo e já só pensava no regresso ao Manchester United e então disse-lhe: 'Sem problema nenhuma. Aproveita o torneio e boa sorte. Vemo-nos daqui a umas semanas e vamos tentar ganhar o campeonato'", confessou.