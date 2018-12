Rooney foi revistado quando tentava entrar em Old Trafford

Wayne Rooney, que jogou 13 temporadas no Manchester United, regressou esta quarta-feira a Old Trafford para rever o seu antigo companheiro Solskjaer a comandar as tropas, na vitória ( 3-1 ) frente ao Huddersfield. Mas, por ironia do destino, a antiga estrela dos red devils foi barrada à entrada pelo segurança do estádio.O guarda que controlava as entradas não reconheceu o melhor marcador da história do clube, com 253 golos, pelo que Rooney foi revistado como qualquer adepto anónimo.Apesar do incómodo, o atacante do DC United ficou feliz com o desfecho da partida: "Os jogadores agora estão motivados. Andavam tristes com Mourinho."