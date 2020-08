Rooney vê Messi ao lado de Bruno Fernandes ou De Bruyne: «Podia ganhar a 7.ª Bola de Ouro»

Messi e para onde irá jogar o craque argentino é tema de todas as conversas atualmente e Wayne Rooney também já abordou o tema. O futebolista inglês não tem dúvidas que a Premier League e Messi teriam muito a ganhar caso o craque argentino se transferisse para Inglaterra.





Os oito possíveis destinos de Messi: argentino pediu para sair e deixou o mercado em polvorosa



Os oito possíveis destinos de Messi: argentino pediu para sair e deixou o mercado em polvorosa

"Sei que Messi está a envelhecer, mas é um jogador como nunca ninguém viu. Tem tudo. Cria golos, marca, faz jogar... É o melhor jogador de todos os tempos. Ele e Cristiano Ronaldo estabeleceram um nível, que creio nunca mais veremos novamente", afirmou Rooney à rádio 'Talksport'."Messi poderia vir para a Premier League e ser Jogador do Ano. Ele ao lado de jogadores como Bruno Fernandes [Manchester United] ou Kevin De Bruyne [Manchester City], poderá ganhar a sétima Bola de Ouro, o que seria incrível", considerou Rooney. Messi bateu com a porta no Barcelona e já informou os responsáveis que não tem intenções de continuar no clube catalão e candidatos a receber o craque argentino não faltam, com os rivais de Manchester a fazerem parte do lote de colossos europeus atentos ao desenrolar dos acontecimentos.