A 21ª jornada da Premier League promete. Anfield é hoje palco de um embate empolgante, mas amanhã todas as atenções estarão centradas na receção do Arsenal ao Manchester United. Para apimentar este histórico duelo, é importante referir que a única derrota que os ‘gunners’ têm na liga foi precisamente frente aos red devils, a 4 de setembro. "Aprendemos a lição. Temos que estar no nosso melhor", afirmou Arteta, timoneiro do líder Arsenal.Já Erik Ten Hag, que não deu certezas quanto à utilização do lesionado Diogo Dalot, está focado em travar a turma londrina. "Não podemos perder a concentração", disse o técnico do United, que perdeu apenas um dos últimos 20 jogos. *