Roy Keane agredido à cabeçada durante o Arsenal-Manchester United

Police in London investigating reports that Roy Keane was headbutted by this Arsenal fan at the Emirates last night. pic.twitter.com/3ihnDXaIXP — Paul Manc Bald and Bred (@MufcWonItAll2) September 4, 2023

As autoridades inglesas estão a investigar uma alegada agressão à cabeçada de um adepto a Roy Keane, antigo médio irlandês e atual comentador da 'Sky Sports', durante o jogo deste domingo entre Arsenal e Manchester United (3-1) Num vídeo que está a dar que falar nas últimas horas nas redes sociais, Roy Keane surge acompanhado de Micah Richards, ex-defesa inglês e também comentador naquela estação, que terá defendido o colega prontamente. Os dois estão visivelmente irritados com um homem, o mesmo que terá, alegadamente, agredido Keane com uma cabeçada.Segundo a imprensa inglesa, o momento ocorreu quando Keane e Richards se dirigiam para o relvado já perto do final da partida, de forma a participarem nos comentários de fim de jogo."A polícia está a investigar uma alegada agressão cometida por um adepto antes do momento do vídeo que está a circular nas redes sociais. No vídeo em questão, Richards está a tentar neutralizar a situação", pode ler-se no comunicado de um porta-voz da 'Sky Sports'. As autoridades confirmaram que, até ao momento, não houve qualquer detenção.