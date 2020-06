Roy Keane atira-se a De Gea: «Estou enojado com este guarda-redes»

Roy Keane não poupou nas críticas às exibições de David de Gea e de Harry Maguire, sexta-feira, frente ao Tottenham. O antigo jogador do Manchester United, atual comentador da Sky Sports, apontou culpas aos dois futebolistas, afirmando mesmo que se fosse o responsável pela equipa red devil não os deixaria entrar no autocarro, após o empate frente à formação orientada por José Mourinho.





Roy Keane 'destrói' dois jogadores do Manchester United: «Deviam ir para casa de táxi!» Roy Keane 'destrói' dois jogadores do Manchester United: «Deviam ir para casa de táxi!»

A carregar o vídeo ...

"É um guarda-redes internacional, estou pasmado. Maguire e De Gea – baixem a cabeça de vergonha. Eu não os deixava entrar no autocarro depois do jogo, que voltassem de táxi para Manchester!", disse o antigo médio, de 48 anos, visivelmente irritado."Estou estupefacto com o Maguire, estupefacto como um jogador internacional é ultrapassado assim tão facilmente. E estou enojado com este guarda-redes. Estaria a bater-lhe ao intervalo, teria dado uns murros. É uma defesa básica e ele um guarda-redes internacional. Estou pasmado", afirmou."São dois jogadores estabelecidos a nível internacional, têm de fazer o seu trabalho. O United está a lutar por um lugar entre os quatro primeiros, nem sequer está na luta por vencer o título... estou chocado. Isto mete-me nojo."