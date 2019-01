Roy Keane regressa ao Nottingham Forest

O antigo futebolista Roy Keane está de regresso ao Nottingham Forest, clube em que jogou e no qual voltará a ser adjunto de Martin O'Neill, técnico que acompanhou na seleção da Irlanda.O antigo médio, várias vezes campeão inglês e vencedor da Liga dos Campeões, em ambos casos com o Manchester United, iniciou a sua carreira profissional no Nottingham, tal como Martin O'Neill, bicampeão europeu na histórica equipa de 1979 e 1980.Martin O'Neill, que é norte-irlandês, tinha sido anunciado como novo treinador do Nottingham Forest em 15 de janeiro e desde então viu a equipa, nona classificada na segunda divisão, perder com o Bristol (1-0) e vencer o Wigan (3-1).No Nottingham Forest jogam os portugueses João Carvalho, e Tobias Figueiredo e Diogo Gonçalves, estes últimos por empréstimo do Sporting e do Benfica, respetivamente.