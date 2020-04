Roy Keane sobre Bruno Fernandes: «Ele tem aquela arrogância...»

Poucos são os comentadores ingleses que não se mostram rendidos a Bruno Fernandes. O português chegou ao Manchester United e mostrou que os muitos milhões que os red devils pagaram ao Sporting em janeiro não foram em vão. Roy Keane, em declarações à Sky Sports, elogiou a sua postura.





"Muitas vezes vemos jogadores que chegam e que precisam de tempo para se adaptarem ao clube. Mas ele não precisou disso", constatou o irlandês."Parece ter uma boa personalidade. Obviamente foi uma grande mudança, mas ele parece estar a gostar. Tem aquela arrogância...", acrescentou, elogiando, depois, as capacidades de liderança do internacional português. "Trouxe liderança, mas julgo que de uma forma diferente. As pessoas por vezes falam em liderança referindo-se a entradas mais duras, mas ele trouxe uma lufada de ar fresco e ajudou a levantar a equipa. E essa é uma das suas qualidades."