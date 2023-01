Rúben Amorim e Paulo Bento apontados como próximos técnicos que podem ir para a Premier League

O portal 'The Athletic' colocou esta sexta-feira Rúben Amorim e Paulo Bento como dois nomes que no futuro próximo podem assumir o comando de equipas da Premier League. O artigo parte de uma análise da tendência para haver oito despedimentos por época no campeonato inglês e da natural necessidade de os substituir. Já houve cinco, pelo que a média aponta para mais três até final da temporada, surgindo aí os dois nomes dos portugueses como possibilidades.Curiosamente, o artigo aponta essencialmente para treinadores que estão sem clube, sendo Rúben Amorim o único com contrato em vigor presente na lista. "Se algum clube focar a sua atenção num dos jovens treinadores mais bem cotados, certamente será capaz de arranjar dinheiro para o pagar", pode ler-se, num artigo que explica o traçado do técnico do Sporting, a sua forma de jogar e apresenta alguns pontos a favor. "Amorim fala de forma fluente inglês. Se se sentir pronto a deixar o futebol português, provavelmente não precisará de muito para encontrar interessados", pode ler-se. Refira-se que o treinador do Sporting, não tem qualuer ligação a Jorge Mendes, sendo representado por Raul Costa.Quanto a Paulo Bento, o seu trabalho na Coreia do Sul é bastante elogiado, apontando-se apenas a sua falta de experiência no futebol britânico como 'handicap'. "Fala bom inglês e a sua cotação terá subido como resultado do sucesso no Qatar, mas permanece como incógnita perceber se alguma equipa da Premier League estará disposta a apostar num treinador que nunca trabalhou em Inglaterra", pode ler-se.Além dos dois portugueses, o 'The Athletic' aponta ainda os nomes de Luis Enrique (ex-selecionador espanhol), Roberto Martinez (ex-selecionador belga), Marcelo Bielsa (ex-Leeds), Thomas Tuchel (ex-Chelsea), Domenico Tedesco (ex-RB Leipzig), Ole Gunnar Solskjaer (ex-Manchester United), Mauricio Pochettino (ex-Paris St-Germain) e Sean Dyche (ex-Burnley).