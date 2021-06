Rúben Dias, Cancelo e Bruno Fernandes no onze ideal da Premier League

A Premier League 2020/21 jogou-se com evidente toque português. Os defesas Rúben Dias e João Cancelo, campeões pelo Manchester City, e o médio Bruno Fernandes, do Manchester United, integram mesmo o onze ideal da última edição da Liga inglesa, numa escolha da Associação de Futebolistas Profissionais (PFA).

O ex-benfiquista Rúben Dias brilhou ao serviço dos citizens na primeira época que integrou o conjunto de Pep Guardiola, ao serviço do qual conquistou o carinho dos adeptos e crítica ingleses – foi o jogador do ano para os jornalistas. João Cancelo, colega do central, também foi peça essencial na conquista do título de campeão inglês, na época que agora terminou. Já Bruno Fernandes, ex-Sporting, foi o motor do segundo classificado Manchester United, tendo somado 18 golos na Premier League, além de ajudar a equipa a chegar à final da Liga Europa.

Rúben Dias e João Cancelo fazem parte do leque dos seis jogadores do Manchester City selecionados neste onze ideal da temporada 2020/2021 - Ederson, outro jogador que passou pelo Benfica, John Stones, Kevin de Bruyne e Gündogan completam a lista. Do lado do Manchester United, a par de Bruno Fernandes, também o lateral-esquerdo Luke Shaw foi destacado. Na frente de ataque domina o Tottenham, com a presença de Harry Kane – máximo marcador do campeonato esta temporada (23 golos) – e Son, ao passo que Mohamed Salah é o único representante do Liverpool no onze.

Rúben Dias e Bruno Fernandes estão também nomeados para o Prémio de jogador do ano pela PFA e pela Premier League. Gündogan, De Bruyne e Phil Foden (todos do Manchester City) e Harry Kane são os adversários da dupla lusa na corrida pela distinção, que foi atribuída a Cristiano Ronaldo em 2006/07 e 2007/08.