Rúben Dias deliciado com vitória sobre Arsenal: «Quando vens visitar um rival e vives estes momentos...»

Com uma saborosa vitória na bagagem, os jogadores do Man. City não esconderam a satisfação pelo triunfo e Rúben Dias não foi exceção. “Foi um grande jogo. Estamos muito contentes com os três pontos. Quando vens visitar um rival e vives estes momentos... é disto que uma equipa vive! Estamos a chegar à fase decisiva da época e é a altura para a equipa estar no seu melhor, como esteve hoje [ontem]”, disse o central português. Também Guardiola reconheceu a importância não ter deixado o Arsenal fugir. “Se eles ganharem o jogo em atraso, voltam ao topo, mas nós estamos aqui. Se tivéssemos perdido arriscávamos ficar a 9 pontos. A liga vai ser decidida nos últimos 8 ou 10 jogos, por isso ainda há muito para andar”, analisou o espanhol, arrependido da tática inicial – três defesas, com Bernardo Silva e De Bruyne nas alas. “Tentei algo novo, mas foi horrível”, confessou entre sorrisos.

Confiança londrina

Já Mikel Arteta garantiu que o deslize não belisca os objetivos definidos para a época: “No final fica a desilusão com a derrota. Mas daqui a três dias há outro jogo e nunca tive tanta confiança nos meus jogadores e de que podemos vencer a liga.”