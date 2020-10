Rúben Dias faz radiografia aos dragões e atira: «Não havia rivalidade entre mim e o FC Porto»

Rúben Dias conhece bem o adversário que o Manchester City vai defrontar amanhã na 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Esta terça-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o FC Porto, o central ex-Benfica, não escondeu a confiança num bom resultado no Etihad amanhã.





"Sou a pessoa que melhor os conhece [FC Porto] e obviamente vou tentar ajudar da melhor forma que puder. Conheço-os bem. Não vejo qualquer rivalidade entre mim e o FC Porto. Eles são uma equipa forte, sabem o que precisam de fazer em campo, são muito bons em bolas paradas. Sabemos que temos um jogo difícil pela frente e precisamos de ser fortes para conseguir a vitória", afirmou o internacional português.E prosseguiu, fazendo um balanço das primeiras semanas de trabalho no City: "A equipa recebeu-me muito bem. Quanto à liderança, sempre considerei que cada jogador precisa de ser um líder de si mesmo. Existe um líder na equipa, mas antes de tudo precisas de ser um líder de ti mesmo. Trabalhei toda a minha vida para ser o meu próprio um líder, para me disciplinar, para trabalhar onde quero estar. Tudo o resto vem naturalmente com minha personalidade. Vou continuar a trabalhar da mesma forma. O resto virá naturalmente.""A pressão aqui é maior. No Benfica jogamos sempre para ganhar e aqui a ideia é a mesma. Contexto é diferente, nível também e, como é óbvio, a pressão acaba por ser muito elevada. Mas foi disso que também vim à procura e todo este tempo estive a preparar-me para encarar isto da forma mais forte possível".Quanto ao estilo de Guardiola, Rúben Dias rematou: "Em relação às instruções do mister, cada jogo é diferente, cada adversário exige coisas diferentes. É tentar seguir o melhor caminho em função de quem vai jogar. Tentarei ser o jogador mais completo que conseguir nos jogos. Estou a fazer o meu melhor, claro que faz parte ter colegas bons à volta para aprender da forma certa. Feliz por continuar a melhorar".