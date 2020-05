Rúben Neves e os jogos à porta fechada: «É muito estranho não teres a adrenalina dos fãs»

Rúben Neves já conta os dias para o regresso da Premier League. Em entrevista ao 'The Guardian', o médio português do Wolverhampton falou sobre o estado de espírito durante o confinamento.





"Senti muito a falta disto, do futebol. Finalmente voltamos às sessões de treinos e a fazer aquilo que gostamos. Estou muito feliz com isso. Agora só queremos voltar a jogar. Claro que estamos focados em melhorar a condição física, mas estamos a olhar também para o regresso da Premier League, que é algo do qual sentimos falta", disse o jovem médio., mas à porta fechada, ambiente estranho para os futebolistas."É muito estranho não teres a adrenalina dos fãs. Estamos habituados a jogar com ruído, mas infelizmente a situação é má e nós não sabemos quando as coisas vão voltar ao normal, temos de nos habituar. O aquecimento é a parte mais importante para nos habituarmos ao estádio vazio, ao silêncio".Já sobre o alegado interesse do Manchester City, Rúben Neves desvaloriza."Tem havido sempre especulação desde que eu cheguei aqui, sobre a nossa equipa mas nós não pensamos nisso. Queremos continuar juntos mas é o futebol, a especulação estará sempre lá. O nosso trabalho é jogar e deixar essas coisas para as pessoas que têm de tratar disso."